Киев, , 11:58 — REGNUM Украина не может отсоединиться от российской электросети, заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин 18 октября во время ответов на вопросы к правительству страны.

«Мы принимаем все меры для как можно скорейшего отсоединения от энергосистемы России, но это сегодня невозможно», — рассказал он.

Шубин добавил, что для изменения ситуации потребуется ещё как минимум три года.

«Наши энергосистемы объединены. Они существуют как одна единая энергетическая система, и только часть Украины — Бурштынский энергоостров — имеет соединение с энергосистемой Европы. Наша цель — полностью объединиться с энергосистемой Европы», — прокомментировал заместитель министра.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у стен Верховной рады прошла акция протеста против прямых закупок электричества в России. Эксперты считают, что возобновление закупок выгодно бизнесмену Игорю Коломойскому, который мог пролоббировать соответствующие решения Верховной рады.

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