Киев, 18 октября 2019, 11:58 — REGNUM Украина не может отсоединиться от российской электросети, заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин 18 октября во время ответов на вопросы к правительству страны.
Шубин добавил, что для изменения ситуации потребуется ещё как минимум три года.
Напомним, в сентябре 2019 года Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее у стен Верховной рады прошла акция протеста против прямых закупок электричества в России. Эксперты считают, что возобновление закупок выгодно бизнесмену Игорю Коломойскому, который мог пролоббировать соответствующие решения Верховной рады.
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