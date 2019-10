Вашингтон, , 11:44 — REGNUM

Желание представить Дональда Трампа в негативном свете мешает многим наблюдателям слышать, что он в действительности говорит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 октября, комментируя обсуждение высказываний президента США о «связях с Древним Римом».

Как сообщалось ранее, на пресс-конференции после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой Трамп заявил, что две страны «связывает общее наследие», восходящее к Древнему Риму. В интерпретации целого ряда СМИ президент США сказал о «связях США с Древним Римом».

«Остаётся только пожалеть, что стремление представить президента США Дональда Трампа в дурном свете, как-то насолить ему застит глаза многим и в США, и в других странах, в том числе в России, мешает им объективно посмотреть на происходящее, на то, что он говорит и делает.

Высказывание Трампа по поводу того, что связывает США и Италию, есть на страничке Белого дома — надо только открыть и посмотреть: «The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome». Дословно: «США и Италию связывает общее культурное и политическое наследие, восходящее через тысячелетия к Древнему Риму».

То, что римская культура и римское право, политические учения Древнего Рима, его внутренняя и внешняя политика — это часть европейского наследия, думаю, понятно. То, что европейское наследие считают своим и в США, тоже в доказательствах не нуждается.

Итак, Дональд Трамп просто констатировал очевидное, а те, кто по незнанию английского языка или намеренно исказил фразу, произнесённую президентом США на встрече с президентом Италии, сами себя посрамили. Одним словом, не всё хорошо, что слишком», — отметил Михаил Демурин.