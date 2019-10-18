Брюссель, , 12:17 — REGNUM Европейский совет принял к сведению временную приостановку военных действий Турции на севере Сирии, об этом 18 октября говорится в заявлении организации.

В заявлении Европейского совета также отмечается негативная роль боевых действий, которые подрывают усилия по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее Европейский союз осудил турецкую агрессию в отношении сирийских курдов и приостановил продажу оружия Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с курдскими ополченцами, сражающимися против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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