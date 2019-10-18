Киев, , 11:45 — REGNUM На Украине вступил в силу закон № 140-IX, который отменяет госфинансирование политических партий, которые набрали более 2% голосов на выборах, но не прошли в парламент, сообщил 18 октября телеканал 112.ua.

При этом, государственная поддержка парламентских партий снижена вдвое.

На минувших выборах в Верховную раду более 2% набрали «Партия Шария», «Оппозиционный блок», «Радикальная партия», «Сила и честь» и др.

Отметим, государственное финансирование непарламентских партий предусмотрено во многих странах мира. Оно позволяет политическим силам развиваться, оставаясь независимыми от представителей крупного бизнеса — олигархов и финансово-промышленных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, идею отменить господдержку развивающихся партий предложил экс-депутат Верховной рады Николай Томенко, направив соответствующую петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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