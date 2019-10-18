Москва, , 11:41 — REGNUM Единый день приёмки военной продукции пройдёт в Минобороны России в пятницу, 18 октября, под руководством главы ведомства Сергея Шойгу.

«Глава военного ведомства заслушает доклады представителей руководства Минобороны России о ходе перевооружения и обустройства военной инфраструктуры, а также доклады руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и военно-строительного комплекса Минобороны России о выполнении государственного оборонного заказа в 2019 году», — говорится в сообщении Минобороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября Владимир Путин провёл совещание по вопросу реализации программы финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса. На совещании обсуждались вопросы стимулирования диверсификации, технологического обновления и наращивания производства.

В сентябре Путин во время II Всероссийского форума оружейников в Ижевске призвал предприятия ОПК увереннее выходить на внутренние и внешние рынки.

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