Сочи, Краснодарский край, , 11:38 — REGNUM Совет по цифре при СФ предлагает Правительству разработать «умную» платформу контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии ивнести изменения в федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «О защите прав юридических лиц при осуществлении контроля и надзора», а также в другие нормативные правовые акты и определить единые требования для дистанционного мониторинга состояния окружающей среды. С таким заявлением выступил председатель Совета, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседаниитему «От Умного города к цифровому региону», которое проходит сегодня в Сочи.

«Особое значение имеют данные о состоянии окружающей среды. Поэтому в ФЗ «Об охране окружающей среды», «О защите прав юрлиц при осуществлении контроля и надзора» и в другие нормативные акты также необходимо внести изменения. Определить единые требования для дистанционного мониторинга состояния окружающей среды. Речь идет о беспроводных технологиях и датчиках, которые в режиме реального времени осуществляют мониторинг и передают данные», — пояснил Андрей Турчак.

Он отметил, что на сегодняшний день таких требований нет, и это является барьером для создания «умной» платформы контрольно-надзорной деятельности. В частности, в сфере охраны окружающей среды.

«Для внедрения упомянутых цифровых решений необходимо совершенствовать регуляторную среду и создавать стимулы», — заключил Анодрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня в Сочи. Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

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