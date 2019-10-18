Брюссель, , 11:37 — REGNUM Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон пришел в бельгийскую прокуратуру и выступил против выдачи его Испании. Об этом сообщает 18 октября газета El Periodico.

Во время визита в прокуратуру Пучдемона сопровождал адвокат. Отмечается, что у судьи, в ведении которого находится дело Пучдемона, есть 48 часов на принятие решения о дальнейших действиях. Судья может отправить политика под предварительное заключение либо, как это уже происходило, лишь наложить на него определенные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона. Испанские власти обвиняют политика в подстрекательстве к мятежу и растрате.