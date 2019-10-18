Москва, 18 октября 2019, 11:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет в ноябре встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщил 18 октября посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
«В ноябре на полях саммита БРИКС или АТЭС состоится встреча между нашими лидерами», — сказал журналистам китайский посол.
Он выразил уверенность, что лидеры двух стран обменяются мнениями по всему спектру отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, 11-й саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) будет проходить 13−14 ноября в Бразилии, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт 16−17 ноября в Чили. Президент России Владимир Путин намерен принять участие в этих саммитах.
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