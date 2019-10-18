Архангельск, , 11:35 — REGNUM Конкурс на нового регионального оператора по обращению с отходами в Архангельской области признан несостоявшимся. Об этом заявил зампредседателя правительства Евгений Фоменко на очередном заседании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анализ конкурсной документации показал, что только один из двух заявителей на роль оператора предоставил необходимый пакет документов — компания «Экоинтегратор». Второй претендент — ООО «Геракл» предоставил только один документ и одиннадцати. Учитывая этот факт, а также то, что желающих заняться мусорной реформой в регионе больше не нашлось, контракт решено заключить с компанией «Экоинтегратор». Ожидается, что подписание договора произойдет не ране чем через 10 дней.

Напомним, прежний региональный оператор ООО «Экоцентр» проработал в Архангельской области менее года — после череды скандалов и на фоне массовых антимусорных протестов компания расторгла с регионом контракт.