Москва, , 11:35 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию государств — членов НАТО на предложение о моратории на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД).

«Ответа на предложение объявить такой мораторий с обеих сторон мы так и не услышали», — рассказал глава российского МИД в интервью «Интерфаксу».

Также он заявил, что уже есть публичные заявления американских военных о намерении разместить РСМД в Азии. Лавров отметил, что Россия будет в данном вопросе действовать зеркально, в зависимости от действий Вашингтона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Вашингтон заявил о выходе из договора о запрете РСМД и заявил о начале разработки ракет средней дальности. Кремль объявил о моратории на размещение РСМД на территории России, а потом российский президент Владимир Путин обратился к странам-участницам НАТО и ряду других государств с предложением присоединиться к мораторию.