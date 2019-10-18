Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) 18 октября начинает новую четырехлетнюю программу в Грузии, которая призвана «развить и укрепить демократические институты» в государстве. Бюджет программы составит $14 млн. Об этом заявила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд, передает Первый канал Грузинского телевидения.

По словам Элизабет Руд, новая программа состоит из нескольких проектов, целью которых является усиление контроля и надзора за избирательными и политическими процессами и большая вовлеченность граждан в эти процессы.

В реализации программы будут участвовать девять международных и местных неправительственных организаций. Данная программа представляет собой помощь американского правительства Грузии на выборный 2020−2021 год и последующий период.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году сумма, выделенная Вашингтоном Тбилиси, достигла $127 млн и на $22 млн превысила размеры финансирования, полученного Грузией в прошлом году. Согласно законопроекту об иностранных операциях Штатов в 2020 году, США планируют выделить Грузии $132 млн. В частности, $40 млн Грузия получит из фонда финансирования иностранных вооруженных сил.

Напомним, 17 октября на заседании «правительственного часа» в парламенте министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что отношения между Грузией и США находятся на наивысшей точке, и Грузия пользуется двухпартийной поддержкой законодательной и исполнительной власти страны, являющейся стратегическим партнером Грузии.

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