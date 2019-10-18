Чита, , 11:24 — REGNUM Военные атташе из Шри-Ланки, Сербии, Вьетнама, Сирии, Киргизии, Таджикистана, Анголы, Мьянмы и Узбекистана посетили 103 бронетанковый ремонтный завод, расположенный в Чите (Забайкальский край), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военные атташе в Забайкалье Пресс-служба Восточного военного округа

Гостей ознакомили с порядком работы завода, выпускаемой предприятием продукцией военного назначения, а также особенностями технологии проведения ремонта вооружения и военной техники. Помимо этого, российские специалисты проинформировали о порядке организации поставок продукции военного назначения иностранным государствам в рамках военно-технического сотрудничества.

Полигон на 103-ом бронетанковом ремонтном заводе в Забайкалье Пресс-служба Восточного военного округа

Знакомство с заводом продолжилось на специализированном полигоне, где военные продемонстрировали боевые возможности отдельных модифицированных образцов бронетанковой техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние годы 103 бронетанковый ремонтный завод в Чите значительно увеличил (в два раза) темпы развития производства.