Джакарта, , 11:22 — REGNUM Польша хочет участвовать в содействии развитию инфраструктуры в Индонезии, широкомасштабном проекте, инициированном президентом Джоко Видодо, сообщает Antara.

«Мы видим прекрасную возможность здесь. По этой причине наши компании готовы поделиться своим опытом и знаниями в этой области», — заявила посол Польши в Индонезии Беата Сточинска на бизнес-форуме в Серпонге.

По словам посла, польские компании отдают приоритет исследованиям и разработкам для повышения экономического роста.

«Мы можем начать с проектов, направленных на улучшение передового опыта в развитии экосистем. Я очень рада видеть увеличение польских инвестиций на индонезийском рынке», — отметила посол.

Известно, что польский подрядчик Rafako выиграл тендер на строительство в Индонезии двух электростанций мощностью 50 мегаватт каждая (МВт).

«Я уверена, что еще есть большой потенциал, который можно использовать для экономического сотрудничества между двумя странами, и этот форум является одним из позитивных шагов для укрепления наших экономических отношений», — заявила Беата Сточинска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители индонезийских компаний заключили шесть меморандумов о взаимопонимании с партнерами из Чехии, Венгрии, Польши и Словакии для обеспечения профессиональной и квалифицированной рабочей силы в кулуарах бизнес-форума 17 октября.

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