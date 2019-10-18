Новосибирск, 18 октября 2019, 11:21 — REGNUM Новосибирский региональный главк МЧС России выступил с инициативой создать подразделения муниципальной пожарной охраны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Предложение было озвучено на заседании постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству в мэрии Новосибирска.
Необходимость увеличения количества пожарно-спасательных частей объясняется «ростом и развитием городской структуры, появлением новых микрорайонов, строительством высотных зданий и сооружений».
Как уточнили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, инициатива нашла «широкий отклик и поддержку всех присутствующих».
В ближайшее время будет собрана рабочая группа. Она займётся разработкой проекта, оценкой объёма работ и затрат, а также обсуждения путей реализации.