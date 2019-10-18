18 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 11:19 — REGNUM Московский патриархат официально отреагировал на решения Архиерейского собора Элладской православной церкви, который 12 октября принял решения, давшие возможность говорить о признании им де-юре Православной церкви Украины, получившей в январе этого года томос об автокефалии у Константинопольского патриархата. При этом, правда, Архиерейский собор допустил двусмысленные формулировки. Если предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним прямо предлагал признать автокефалию «Православной церкви независимой Украинской республики», то собор подтвердил каноническое право Константинопольского патриархата «даровать автокефалию», равно как и привилегии предстоятеля Элладской церкви «далее заниматься вопросом признания Церкви Украины».

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На эту неопределенность обратил внимание Священный синод Русской православной церкви, который 17 октября на своем заседании принял соответствующее заявление. В нём отмечено, что «весьма быстро было распространено известие о том, будто Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию, что не соответствует ни тексту коммюнике, ни позиции многих участников Собора». Синод уполномочил патриарха Московского и всея Руси Кирилла «прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола». Также принято решение о прекращении «молитвенного и евхаристического общения с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ». Не благословляется «совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями».

Однако «полноту ответственности» за возможно «углубления разделения в семье поместных православных Церквей» Московский патриархат решил возложить всё же на «патриарха Константинопольского Варфоломея» и «внешние политические силы, в интересах которых был «легализован» украинский раскол». Как сообщил в интервью порталу «ФОМА в Украине» заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич, «Русская церковь своим заявлением сделала жест в сторону Элладской церкви, которым дает ей шанс в сложившейся ситуации сохранить лицо и воздержаться от признания раскольников». Но примет ли эту подачу «греческая партия»? Ее эксперты, судя по всему, тщательно следили за полемикой, которая в промежутке 12−17 октября разгорелась среди украинскими и российскими православными. В ходе ее одни отстаивали точку зрения, что рвать с Элладской православной церковью надо полностью и сейчас, другие говорили, что это радикальный шаг и опасный, требуется осторожность и «точечные санкции».

Как можно судить по заявлению Священного синода Русской православной церкви, победило мнение последних. Но концепция разрыва с архиереями, которые «вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ», может обернуться бедами в будущем. Пропагандистские ресурсы Констатинопольского патриархата, комментируя «точечные санкции», акцентируют внимание на том, что за ними будто бы стоят попытки создать внутренний раскол в той или иной Церкви, которая поддержит признание Православной церкви Украины: во-первых, спровоцировать разногласия между епископами, во-вторых, между епископом и его паствой. Также заявляется, что «в Греции проживает большая русская община». И в случае разрыва общения Русской церкви с Элладской проблему «русских» Московский патриархат якобы может использовать «в качестве предлога для создания своих структур в Греции», что «будет расценено как прямой акт войны». Понятно, что такого рода тезисы предназначены не только для Элладской церкви, но и всех прочих Церквей, чтобы посеять у них сомнения.

На наш взгляд, сведение сегодня ситуации к обсуждению того, общаться ли Церквам друг с другом или не общаться, как это делать — ложный ход, отводящий внимание от более важного вопроса. Не говоря уже о том, что противники Московского патриархата и так начинают обвинять его в использовании «раскольнических технологий». Обратим еще раз внимание на сказанные 12 октября слова Архиерейского собора Элладской православной церкви о том, что он подтверждает каноническое право Константинопольского патриархата «даровать автокефалию». Ряд наблюдателей считают, что там самым греческим архиереям предложили новый способ признания Православной церкви Украины и вступления с ней в сослужение, то есть через согласие с Фанаром, который ПЦУ уже признал. Но это же является и молчаливым подтверждением сверхполномочий Констатинопольского патриархата в принципе, его, как говорится, «папистских амбиций». А тогда после Украины он может начать передел сложившихся канонических территорий практически где угодно.

В заявлении Священного синода Русской православной церкви упоминается, что порядок предоставления автокефалии уже пытались обсудить в 2016 году. Однако эта тема была исключена из повестки «много ранее по настоянию патриарха Варфоломея». Предложенная схема предполагала: а) согласие Поместного собора кириархальной Церкви-Матери на то, чтобы ее часть получила автокефалию; б) выявление константинопольским патриархом консенсуса всех поместных православных Церквей; в) на основе согласия Церкви-Матери и всеправославного консенсуса официальное провозглашение автокефалии посредством издания томоса, который подписывается константинопольским патриархом и визируется подписями предстоятелей Церквей. Однако Московский патриархат решил исключить обсуждение порядка предоставления автокефалии после того, как «патриарх Варфоломей в январе 2016 года в присутствии других предстоятелей заверил, что у Константинопольской церкви нет намерений осуществлять какие-либо действия, имеющие отношение к церковной жизни на Украине».

Ошибки надо исправлять. Следует заново поставить вопрос о том, как православное сообщество видит способ предоставления автокефалии тем или иным частям Церквей, сделать его важнейшим, предложить всем высказаться. Что не отменяет необходимости заниматься и текущей работой. В ходе нынешнего заседания Священного синода Русской православной церкви было принято решение укрепить Отдел внешних церковных связей. Новым заместителем председателя ОВЦС назначен архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид. Это опытный человек, который служил в Египте во время «арабской весны». Помимо того, как проинформировал 16 октября греческий портал Romfea, патриарх Кирилл принял известного российского бизнесмена греческого происхождения Ивана Саввиди, которого очень хорошо знают в Элладской церкви и на Афоне. По данным издания, патриарх и предприниматель «подчеркнули необходимость сохранения единства православия». Похоже, что предстоятель Русской православной церкви берет дело в свои руки.