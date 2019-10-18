Эрбиль, Ирак, , 11:22 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прибыл в Иракский Курдистан для переговоров с официальными лицами региона, об этом 18 октября сообщает Kurdistan.ru.

Визит состоялся после переговоров главы французского внешнеполитического ведомства с представителями руководства страны в Багдаде.

Ле Дриан встретился с президентом курдской автономии Нечирваном Барзани, стороны обсудили актуальные политические события в регионе, а также вопросы безопасности.

Также темой переговоров стала турецкая агрессия против сирийских курдов и процесс урегулирования конфликта между центральным правительством Ирака и Багдадом.

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