Челябинск, , 11:11 — REGNUM Информация об обысках в мэрии Челябинска появилась в день, когда врио мэра Наталья Котова проходит собеседование в Москве. Об этом заявляют местные эксперты.

Котова 18 октября проходит в столице собеседование, как основной кандидат на пост главы города. Приём документов, напомним, завершится 21 октября. Нынешняя врио пользуется поддержкой со стороны областных властей.

Среди тех, кто называет информацию об обысках медиа-атакой — политолог Александр Мельников. «Не сомневаюсь, что за нынешней атакой на Котову внимательно следят в окружении губернатора, изучая кто и за какие ниточки дёргает», — написал эксперт в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 октября местные СМИ объявили об обысках в мэрии. В СКР эту информацию якобы подтвердили, но в пресс-службе мэрии опровергли.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в мэрии Челябинска силовики провели обыск