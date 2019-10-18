Дамаск, , 11:18 — REGNUM Стрельба в городе Рас-эль-Айн на севере Сирии возобновилась. Об этом 18 октября сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на курдские источники.

Журналистам рассказали, что стрельбу ведут турецкие подразделения, возобновившие операцию.

Ранее о стрельбе в Рас-эль-Айн сообщало агентство Reuters.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября было объявлено о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на 120 часов. Договоренность была достигнута в ходе переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом. В ответ на это американский лидер Дональд Трамп пообещал отменить антитурецкие санкции.