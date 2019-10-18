Киев, 18 октября 2019, 11:21 — REGNUM Украина приняла все необходимые законы об амнистии в рамках Минских соглашений, заявил 18 октября заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе ответов на вопросы к правительству Украины.
Чиновник добавил, что по амнистии не могут быть освобождены люди, причастные к военным преступления на территории Донбасса.
Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина никогда не согласится на безоговорочную амнистию всех участников гражданской войны в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина выдвинула очередные требования для урегулирования гражданского конфликта. Киев потребовал «распустить» Донецку и Луганскую народные республики.
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