18 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Если существующие тенденции останутся неизменными, уже в ближайшие годы управлять республиками станет некому. Сегодняшние руководящие кадры — промежуточное звено между правительством и рядовыми исполнителями — разбегутся, выйдут на пенсию, сгорят, не выдержав нагрузки. Придут ли им на смену молодые, удастся ли создать достаточно привлекательные условия? Еще один вызов для Донецка и Луганска, который невозможно не принять.

Юрий Ковальчук, , 11:04 — REGNUM Когда в социальных сетях, следуя исконно русской традиции, начинают ругать местные власти, хочется спросить критиканов — а где взять других чиновников, честных и компетентных? Не то чтобы кадровый кризис являлся оправданием коррупции или непрофессионализма, просто ЛДНР сегодня действительно вплотную подошли к черте, когда найти сотрудника на руководящий пост чрезвычайно сложно.

Кадры решают всё Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2014—2015 годах найти в Донецке или Луганске работу, за которую будут хотя бы немного платить, было проблемой. Сегодня количество вакансий неуклонно растет, зато соискателей становится меньше. От кризиса кадров страдают даже некогда престижные профессии — до войны устроиться на шахту было практически невозможно, а сегодня возьмут с дорогой душой практически любого желающего. Традиционно не хватает педагогов и медиков. Кризис кадров коснулся даже госслужбы и руководящих должностей — никто не торопится возглавлять отделы и управления, даже несмотря на приемлемую для самоопределившихся республик зарплату.

Отчасти нехватка кадров является отголоском общемировой тенденции — население стремительно стареет, а в Донбассе еще до войны был самый высокий по Украине процент людей пенсионного возраста. В значительной мере повлияли также послевоенная разруха и низкий уровень жизни в республиках — многие предпочли искать счастья в России или даже на Украине, или в ЕС. Тем не менее тотальную нехватку руководящих кадров едва ли можно объяснить исключительно миграционным фактором и низкими зарплатами.

Тем более что в 2019 году правительство, наконец, встрепенулось — с 1 июля в ЛДНР госслужащим и сотрудникам бюджетной сферы повысили оклады на 20−30%, а уже 1 января 2020 года грядет новое повышение. Благодаря этой мере трудовые доходы госслужащих и бюджетников существенно превысили зарплаты в частном секторе, а руководители отделов и управлений в республиках сегодня получают жалование, сопоставимое с зарплатами их российских коллег из депрессивных регионов. И все же желающих занимать ответственные посты не стало много больше.

Жители Донецка © ИА Красная Весна

Некоторых останавливает невозможность выезда на Украину. Помимо действующего для госслужащих запрета, есть еще один, куда более эффективный сдерживающий фактор — обязательное для всех, кто получает зарплату от правительства, членство в общественном движении «Мир Луганщине» или, в случае Донецка, ОД «Свободный Донбасс». Обе организации регулярно выкладывают в сеть членские списки, а это значит, что въезд на Украину для тех, кто поставил свою подпись в анкете, закрыт. Украинские спецслужбы воспринимают участие в общественных движениях Новороссии, равно как и работу на руководящих должностях в любых государственных институтах, пособничеством терроризму (от 8 до 15 лет с конфискацией).

Впрочем, хватает и внутренних факторов. Например — несовершенство законодательства и рабочих протоколов. Законодательная база в ЛДНР, что называется, сырая; в ней огромное количество нестыковок и противоречий, а правительство продолжает активно заниматься законотворчеством, создавая все новые казусы. В свою очередь в министерствах тоже активно борются со скукой, разрабатывая все более изощренные требования и предписания, так что никто не может чувствовать себя в безопасности — правила и законы могут поменяться в любой момент, и тогда на голову незадачливого руководителя падет кара в виде штрафа, а может быть, и уголовного наказания.

Штрафуют в лучших традициях постсоветской бюрократии — например, контролирующие органы в приступе вдохновения вполне могут окончательно разорить бюджет медицинского учреждения в связи с неисправной кровлей и нехваткой медикаментов, хотя средств и на первое, и на второе вдоволь не выделялось с последнего съезда ЦК КПСС.

Еще больше пугает уголовное наказание — в памяти у населения живы примеры 2014−2015 годов, когда должностные лица выскакивали ниоткуда и тут же скрывались в недрах пенитенциарной системы, не успев даже, кажется, ничего украсть. Сегодня жизнь чиновника спокойнее, однако нажить проблем и оступиться можно практически на ровном месте — достаточно, например, неправильно провести по документам гуманитарную помощь. Иногда доходит до абсурда, когда директора школ, с одной стороны, вынуждены просить у родителей денег на моющие средства и прочие нужды, с другой стороны, вполне могут получить за это несколько лет условно.

Галина Караваева, Валентин Караваев. Органчик

Сегодня в самоопределившихся республиках все еще живы украинские традиции, когда государство требует от руководителя выполнять все нормативы и предписания, однако практически не предоставляет ему для этого необходимых ресурсов.

Еще один фактор, негативно влияющий на привлекательность руководящих должностей в ЛДНР, — высокая нагрузка. Корни проблемы в первую очередь кроются как раз в нехватке кадров — оставшимся на посту приходится выполнять не только свои служебные обязанности, но и тянуть обезглавленные структурные подразделения, подчас выполняя чужую работу. Так, образование начинает параллельно заниматься социальной работой, а муниципальный финансовый отдел вполне может получить в нагрузку еще и функции отдела социально-экономического развития и т. д.

Стоит также учитывать, что в связи с печальным состоянием экономики и снижением деловой активности некоторые должности утратили свою привычную привлекательность. В благополучные времена множество чиновников кормится на строительстве магазинов и кафе, установке малых архитектурных форм, торговле и аренде земли и множестве других моментов, сегодня утративших свою актуальность — речь об открытии новых торговых центров и увеселительных заведений пойдет еще очень нескоро, так что многие чиновники лишились привычной кормовой базы.

В итоге в ЛДНР сложилась ситуация, когда найти человека, готового возглавить то или иное управление, порой оказывается очень непросто. Кто-то уехал по политическим соображениям, кто-то не выдержал сложностей и отправился работать в Россию, многие просто не желают брать на себя лишнюю ответственность, далеко не всегда соответствующую денежному вознаграждению.

Уже в ближайшие годы Новороссия вполне может столкнуться с необходимостью буквально за уши тащить по карьерной лестнице выпускников вузов. К сожалению, молодежь тоже активно покидает Донбасс, и получение местными университетами российской аккредитации лишь способствует оттоку молодых специалистов.

Донецк (сс) Vadim Tolbatov

Кризис кадров, отток населения, сложная политическая и социально-экономическая ситуация — все эти факторы постепенно приводят к обнищанию Донбасса, превращению специалистов, управленцев и так называемых менеджеров в вымирающий вид. В случае, если в ЛДНР начнет действовать закон о местном самоуправлении, кандидатов в депутаты и исполнительные комитеты вряд ли придется избирать традиционным методом — скорее, мандаты нужно будет предлагать, а может быть, и навязывать государственным и бюджетным служащим. Достаточно вспомнить выборы 2018 года, когда проблемой стало набрать нужное количество пристойно выглядящих технических кандидатов на пост главы.

Если существующие тенденции останутся неизменными, уже в ближайшие годы управлять республиками станет некому. Сегодняшние руководящие кадры — промежуточное звено между правительством и рядовыми исполнителями — разбегутся, выйдут на пенсию, сгорят, не выдержав нагрузки. Придут ли им на смену молодые, удастся ли создать достаточно привлекательные условия? Еще один вызов для Донецка и Луганска, который невозможно не принять.