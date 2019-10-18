Калькутта, Индия, , 11:44 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционной «Коммунистической партии Индии» (марксистской), или КПИ (м), Ситарам Йечури обвинил правящую «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в подмене любви к родине «религиозным национализмом». Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своей речи на митинге в Калькутте, штат Западная Бенгалия, Ситарам Йечури подчеркнул: «Правящая партия и её союзники стремятся уничтожить светское государство в Индии». По словам оппозиционера, «Бхаратия джаната парти» пытается «подменить индийский национализм индусским», распространяя по стране атмосферу недоверия и страха. «Политика БДП направлена против определённых слоев общества, которые не являются индусами», — добавил он.

Напомним, что индуизм является самой распространенной религией в Индии. Доля последователей индуизма в общем населении страны превышает 80%. «Бхаратия джаната парти» традиционно считается правой партией индусского национализма.