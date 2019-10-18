Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:54 — REGNUM Создать рабочую группу, которая будет следить за реализацией проекта строительства нового мусоросортировочного комбината под Нижним Тагилом, предложил мэр города Владислав Пинаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По мнению главы Нижнего Тагила, в рабочую группу помимо представителей «Облкоммунэнерго», депутатов и чиновников администрации должны войти представители общественности.

«Люди должны видеть положительные изменения и результаты на каждом этапе — уборка мусора, новые контейнерные площадки, строительство инфраструктуры. Только тогда, когда процесс будет прозрачен и понятен жителям, не будет вопросов», — считает Владислав Пинаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле обсуждается проект строительства нового мусоросортировочного комбината. На данный момент проектные документы проходят проверку, после чего их отправят на государственную экспертизу.

Отметим, что ряд жителей в пригороде Нижнего Тагила выступали против строительства.

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