Новосибирск, , 10:41 — REGNUM Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Сибирский округ войск Национальной гвардии РФ провёл церемонию закрытия совместных российско-китайских антитеррористических учений «Сотрудничество-2019». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Совместные российско-китайские антитеррористические учения «Сотрудничество-2019» Пресс-служба Росгвардии

Завершающая фаза учений состоялась 18 октября в Новосибирской области на территории учебного центра «Горный». Виктор Золотов поблагодарил участников и организаторов учений «Сотрудничество-2019». По его словам, сегодня в число глобальных вызовов и угроз входят международный терроризм, транснациональная организованная преступность, наркотрафик, торговля людьми и нелегальная миграция. И государство «обязано адекватно реагировать на подобные опасные явления». Большая роль здесь отводится сотрудникам спецподразделений.

Золотов подчеркнул, что учения «Сотрудничество-2019» носили сугубо оборонительный антитеррористический характер. Российский спецназ был представлен личным составом центра специального назначения «Витязь» и отряда «Ермак». От КНР в учениях участвовало спецподразделение «Ловчий сокол» Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики.

«Считаю, что цель учений «Сотрудничество-2019» достигнута. Проведенное мероприятие стало ещё одним шагом на пути укрепления доверия между нашими ведомствами и способствовало поддержанию взаимодействия наших стран в борьбе с общим врагом — международным терроризмом», — отметил генерал армии Виктор Золотов.

Всего в учениях приняли участие более 200 военнослужащих. Они искали и уничтожали условных террористов в горно-лесистой и открытой местности, в зданиях и на объектах транспортной инфраструктуры. Также в ходе учений освободили «заложников», отработали задачи по обезвреживанию условных вооруженных преступников на объектах подвижного железнодорожного состава и так далее.

В целом, как подчеркнул Виктор Золотов, комментируя сотрудничество войск Национальной гвардии РФ и Народной вооруженной полиции КНР, «на протяжении последних лет интенсивность взаимных контактов с китайскими партнёрами только возрастает». За три с половиной года проведено 15 совместных мероприятий.

По итогам учений отличившиеся российские и китайские военнослужащие получили ведомственные медали «За боевое содружество».

Как сообщало ИА REGNUM, российский и китайский спецназ нейтрализовали «террористов» в Сибири.