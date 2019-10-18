Мадрид, , 10:30 — REGNUM Посол Турции в Испании Шихад Эргинай дал интервью мадридскому изданию ABC на фоне недавних сирийских событий. Дипломат постарался защитить от критики т.н. операцию «Источник мира», турецкое наступление на север Сирии после того, как оттуда были выведены американские войска. Своим врагом Турция называет «террористические организации», связанные с Рабочей партией Курдистана (PKK).

Посол опроверг сведения о начавшейся в Сирии этнической чистке и заявил, что, напротив, его страна «исправляет» все то, что ранее заставило бежать из этого региона тысячи людей. Он также подчеркнул, что вместо того, чтобы вводить эмбарго на продажу оружия и санкции, Евросоюзу следует помочь Турции.

На вопрос, что он думает о санкциях Соединенных Штатов, Эргинай ответил: «Санкционный режим никогда не работает, и мы считаем прискорбным, что союзная страна объявляет о санкциях в отношении своего партнера. Нужно доверять своим союзникам, разговаривать с ними. Именно этого мы ждем от наших союзников».

Тогда испанский журналист поинтересовался, не изменилось ли отношение Турции к России в связи с недавними событиями. В ответ дипломат сообщил, что Турция «очень хорошо» помнит свое место — место члена НАТО и кандидата на вступление в Евросоюз. «Наша позиция в этом вопросе нисколько не изменилась. Тем не менее, [Россия] это региональная держава, а у нас хорошие отношения со всеми соседями и крупными державами региона, в том числе с Россией», — высказался Эргинай.