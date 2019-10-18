Лондон, , 10:22 — REGNUM Создатель слова «Брексит», Питер Уилдинг, был сторонником членства Великобритании в Евросоюзе. Ради простоты британское правительство сделало этот термин своим, не осознавая, что заранее сдается перед поборниками отделения от ЕС. Так была выиграна первая лингвистическая битва, пишет сегодня, 18 октября, испанское издание El Mundo.«Слова не нейтральны, особенно в столь политически нагруженную эпоху, в разгар подъема популистских настроений», — предупреждает британский лингвист Тони Торн, профессор Королевского колледжа в Лондоне, посвятивший последние месяцы созданию «токсичного» словаря Брексита из 200 слов и выражений. «То, что происходит в Соединенном Королевстве, очень напоминает происходящее по другую сторону Атлантики. При всех различиях риторика Дональда Трампа напоминает речи Бориса Джонсона, не говоря уже о параллельной работе в тени Стива Бэннона и Доминика Каммингса», — считает лингвист. В словарь Брексита, в частности, вошли такие слова, как «бэкстоп» (так называют гарантию отсутствия границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой, хотя Торн предупреждает, что «никто толком не знает, что это значит»), «брекситёры» (воинственные сторонники Брексита по аналогии с мушкетёрами), «кейкизм» (т.е. «пирогизм» — вера, что можно, вопреки старой английской пословице, «сберечь пирог и съесть его», получить все выгоды выхода из ЕС без отрицательных последствий), «корбинист» (сторонник лейбориста Джереми Корбина), «проект страх» (намеренное нагнетание ужаса перед разрывом с Брюсселем), «оставленцы» (горячие сторонники членства в Евросоюзе, по-английски слово образовано от remain, «остаться» и maniac, «маньяк») и т.п.