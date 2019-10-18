Бишкек, 18 октября 2019, 10:25 — REGNUM Дату следующих выборов в Жогорку Кенеш, однопалатный парламент Киргизии, объявил Центризбирком республики 18 октября.
Сообщается, что очередные парламентские выборы пройдут 4 октября 2020 года.
Напомним, в Жогорку Кенеш избирается 120 депутатов. Предыдущие выборы в киргизский парламент проходили в 4 октября 2015 года.
Правящую коалицию, по результатам голосования составили Социал-демократическая партия Киргизии, Социалистическая партия Ата-Мекен и партия «Кыргызстан».