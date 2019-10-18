Нью-Дели, , 11:46 — REGNUM Военно-воздушные силы Индии впервые применят многоцелевые истребители МиГ-29 за пределами своей территории в рамках военных учений в Омане. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Двусторонние военные учения Индии и Омана стартовали 17 октября на авиабазе Масира, Оман. На указанных учениях ВВС Индии будут представлены многоцелевым истребителем МиГ-29 и транспортным самолётом С-17. Со стороны Омана в учениях примут участие многоцелевой истребитель четвёртого поколения Eurofighter Typhoon, истребитель F-16, а также учебный самолёт Hawk.

Напомним, что в 1985 году Индия стала первым импортером истребителей МиГ-29. В 2005—2006 годах все самолёты указанной модели на вооружении индийской авиации были модернизированы. В настоящее время на вооружении ВВС Индии стоят 69 МиГ-29.