Лондон, , 11:03 — REGNUM Новое соглашение Лондона и Брюсселя об условиях Brexit может быть одобрено британским парламентом, если за него проголосует часть депутатов от оппозиционной Лейбористской партии. Некоторые лейбористы готовы поддержать консерваторов ради выхода из ЕС, сообщает 18 октября The Daily Telegraph.

Так, премьер-министру Борису Джонсону может хватить всего 19 голосов лейбористов для перевеса в свою пользу, отмечает издание. Ранее 19 депутатов-лейбористов письменно обратились к Брюсселю, прося европейских лидеров согласовать сделку о Brexit, за которую они могли бы проголосовать в парламенте.

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В пользу возможного одобрения новой сделки палатой общин говорит и сообщение первого министра Шотландии Николы Стерджен в Twitter. Она написала, что лейбористы были бы рады такому исходу, при официальной позиции «против» они обеспечат инициативе достаточное число голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза поддержали предварительное соглашение по Brexit. Документ требует одобрения Европарламента и парламента Великобритании.

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