* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Украинское неонацистское формирование «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может пополнить число организаций, признанных в США террористическими, сообщил 16 октября американский ресурс Vice News.

Батальон Азов

16 октября член палаты представителей Макс Роуз, возглавляющий подкомитет по борьбе с терроризмом, направил в Госдеп США письмо, под которым подписались 39 членов Конгресса. В письме идёт речь о признании террористическими двух неонацистских группировок в Великобритании и скандинавских стран, а также формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине.

Автор письма отметил, что представители Республиканской партии США отказались подписать обращение, хотя не раз осуждали проявления антисемитизма, а указанные преступные группировки являются последовательными проводниками антисемитской идеологии.

В материале также приведены данные Центра Суфана, согласно которым, после начала гражданской войны на Украине в страну приехало около 17 тыс. иностранцев из 50 стран мира для участия в боевых действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели тренировки для итальянских неонацистов. Они обучили «коллег» навыкам владения оружием, а также элементам тактической медицины.

Читайте также: Украинские неонацисты провели тренировки для итальянских «коллег» — СМИ

«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.