Приштина, , 11:43 — REGNUM 17 октября глава партии «Движение за самоопределение» и будущий премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Белград в давлении на косовских сербов .

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский политик заявил:

«У меня нет проблем с Сербским список, у меня нет ни одной проблемы с тем, что он сербский, проблема в том — что это не партия. Фактически это государство, это инструмент Белграда. В населенных пунктах, в которых проживает сербское меньшинство, на выборах имело место значительное число нарушений. На сербов оказывалось ужасное давление, с целью заставить их голосовать за Сербский список».

Напомним, «Сербский список» — политическая организация косовских сербов, созданная в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Сербии обвинил Приштину в клевете