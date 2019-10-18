Токио, , 10:07 — REGNUM Решение направить свои силы обороны в Ормузский пролив решили власти Японии. Об этом сообщает 18 октября газета Asahi Shimbun.

Отмечается, что японские войска не войдут в коалицию, которую собирает США, и будут действовать самостоятельно. Официальных заявлений о подобном решении от правительства Японии пока не было.

Напоминаем, 19 июля власти Ирана задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Это было сделано вскоре после того, как ВМС Великобритании задержали в Гибралтаре иранский танкер. Исламскую Республику британцы обвинили в поставках нефти в Сирию.

Stena Impero покинул Иран 27 сентября, но обстановка в проливе осталась напряженной. Вашингтон объявил о создании коалиции, которая должна обеспечить свободное судоходство в регионе Персидского залива. К США решили присоединиться Великобритания, Австралия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн.