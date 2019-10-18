Додома, , 09:54 — REGNUM На выборы в городские и районные администрации Танзании зарегистрировались 19,9 миллионов человек, что составляет 74% от всего населения. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление пресс-службы правительства страны.

Как заявил министр региональных администраций и местного самоуправления Танзании (Tamisemi) Селеман Джафо в Додоме, худшие результаты в привлечении избирателей показали город Аруша, где на выборы зарегистрировались только 37% жителей, и муниципалитет Моши, где явка на регистрацию составила 51%.

Джафо также сообщил об областях, показавших лучшие результаты — Дар-эс-Салам (89%), Пвани (86%), Танга (81%), Мтвара (80%) и Линди (77%).

Он также отметил, что все области смогли преодолеть 50% порог регистрации избирателей, а самые худшие результаты показали области Кигома (57%), Аруша (66%) и Шиньянга (66%).

Напомним, что регистрация жителей и получение ими удостоверений избирателей осуществляется в рамках проведения актуализации списков избирателей перед выборами в городские и районные администрации, которые пройдут в стране 24 ноября этого года.

Джафо также отметил, что регистрация происходит на добровольных началах и опроверг распространившиеся в сети слухи о том, что жителям угрожают отказать в базовых услугах, если те откажутся от участия в выборах.

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