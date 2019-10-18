Приштина, , 09:50 — REGNUM 17 октября глава партии «Движение за самоопределение» и будущий премьер-министр Косово Альбин Курти рассказал о намерении провести повторную демаркацию границы Черногорией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что в ходе прошедшей в 2015 году демаркации границы с Черногорией Косово лишилось части территории, однако эта жертва не была компенсирована со стороны ЕС обещанной либерализацией визового режима.

Косовский политик подчеркнул, что «мы сделаем все для того, чтобы изменить соглашение с Черногорией, ошибка произошла по вине нашей комиссии, а не по вине Черногории».

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