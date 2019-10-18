Сеул, , 09:41 — REGNUM Зенани Мандела-Дламини, дочь первого президента ЮАР Нельсона Манделы, была назначена послом Южно-Африканской Республики в Южной Корее. Об этом 18 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД.

По данным журналистов, 60-летняя Мандела-Дламини официально вступила в должность и уже посетила министерство иностранных дел в Сеуле 17 октября. Ей также предстоит вручить президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину верительные грамоты.

Отмечается, что ранее дочь Манделы была послом в Аргентине.

Напомним, Нельсон Мандела был президентом ЮАР с 1994 по 1999 года. До этого он 27 лет провел в тюрьме за активную борьбу за права чернокожих в стране в период существования апартеида.