Москва, , 09:33 — REGNUM Законопроект о праве организаций культуры сдавать недвижимость для продавцов книг, газет и журналов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Минкультуры России видит возможности разрешить организациям культуры (за исключением организаций культуры, являющихся казенными учреждениями) заключать договоры аренды с льготной ставкой в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, для осуществления розничной торговли книгами, газетами, журналами и проведения литературно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию чтения.

Льготная ставка арендной платы устанавливается со дня заключения договора аренды. Примерная форма договора аренды, а также порядок расчета льготной ставки арендной платы определяются актом правительства РФ.

«Сдача в субаренду предоставленного арендатору по договору аренды, предусмотренному настоящей статьей, государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за организациями культуры (за исключением организаций культуры, являющихся казенными учреждениями), передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, предоставление указанного имущества в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в некоммерческие организации или паевого взноса в производственные кооперативы не допускаются», — прописано в законопроекте.

Приказом Минкультуры России будут утверждены требования к ассортименту книг, газет, журналов и литературно-просветительским мероприятиям, направленным на популяризацию чтения (поэтические, литературные клубы, клубы книголюбов, литературно-поэтические вечера, презентации книг, литературно-музыкальные гостиные, встречи с деятелями культуры, науки и литературы). Упор будет сделан на книги о культуре, искусстве, истории, книги образовательного характера, указали в правительстве.

В РСФСР в 1989 году насчитывалось 8455 книжных магазинов. Внастоящее время обеспеченность жителей России книжными магазинами демонстрирует рекордно низкие значения, к примеру, в 2017 году в стране функционировало около 2200 книжных магазинов, приводят данные в правительстве.