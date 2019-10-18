Бейрут, , 09:35 — REGNUM Сотни граждан Ливана вышли на улицы страны в знак протеста против решения правительства ввести новые налоги, об этом 18 октября сообщает Al Jazeera.

Манифестации вспыхнули после того, как правительство страны, рассматривая бюджет на 2020 год, предложили ввести налоги на табак и бензин. Причиной подобной идеи стали финансовые трудности в стране.

Как отмечают некоторые СМИ, между демонстрантами и сотрудниками правопорядка вспыхнули столкновения. По последним данным, в результате инцидентов пострадали два человека.

Напомним, акции протеста в Ливане продолжаются с июля 2019 года. Ситуация обострилась в сентябре, после того, как банки ограничили свободный обмен долларов, что вызвало опасение по поводу девальвации национальной валюты.

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