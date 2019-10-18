Сеул, , 09:29 — REGNUM Южная Корея снова избрана в Совет ООН по правам человека на трехлетний срок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя Южной Кореи при ООН.

Известно, что Страна утренней свежести входит в состав органа ООН пятый раз. Ранее Южная Корее входила в его состав в 2006—2008 годах, 2009−2011 годах, 2013−2015 годах и 2016 — 2018 годах.

Всего в данный совет, регулярно меняющий свой состав, входит 47 стран. Кроме Южной Кореи среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Совет ООН по правам человека также вошли Япония, Индонезия и Маршалловы острова.

Совет по правам человека — международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Первое заседание Совета прошло 19 июня 2006 года.