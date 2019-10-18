Барселона, Испания, , 09:21 — REGNUM В ходе протестных акций в Каталонии 17 октября сотрудники полиции задержали по меньшей мере 11 человек, сообщает агентство EFE.

В частности, пять человек были задержаны в Жироне, еще три — в Таррагоне, один — в Барселоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каталонии возобновились акции протеста после того, как испанский суд приговорил к длительным тюремным срокам девятерых каталонских лидеров, которые были организаторами референдума о независимости в 2017 году.

Изначально протестная акция носила мирный характер, однако со временем манифестации переросли в столкновения.

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