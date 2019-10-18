* ИГ — запрещённая в России организация

Остин, США, , 09:11 — REGNUM Террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится под полным конролем. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Техас.

Исламистская группировка находится под контролем, американские военные продолжают захватывать боевиков, подчеркнул он. Ранее Трамп сообщил, что боевики, захваченные ходе турецкой операции в Сирии, будут помещены под стражу.

Глава США также назвал успешными и «нешаблонными» переговоры по Сирии с турецкой стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг возрождение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии из-за военной операции Анкары. Это невозможно, подчеркнул он.

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