Нью-Йорк, США, , 09:12 — REGNUM Решение Анкары приостановить военную операцию «Источник мира» в Сирии поприветствовал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Сообщение главы ООН было распространено 18 октября.

«Генеральный секретарь осведомлен о сегодняшних обсуждениях между США и Турцией. Генеральный секретарь приветствует любые усилия, направленные на деэскалацию ситуации и защиту мирного населения», — говорится в опубликованном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после долгих переговоров вице-президент США Майк Пенс договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о приостановке операции «Источник мира» в Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что в обмен на прекращение Турцией с нее снимут санкции.