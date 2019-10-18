Токио, , 09:10 — REGNUM Посольство России в Японии дало свой комментарий по поводу саркастического высказывания губернатора Токио Юрико Коикэ, предложившей провести марафон и соревнования по спортивной ходьбе во время летних Олимпийских игр 2020 года на территории южных Курил. Соответствующее сообщение размещено 18 октября в официальном аккаунте посольства России в Японии в социальной сети Facebook.

«К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио: уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом», — говорится в сообщении посольства.

Также в нем подчеркивается, что российские южные Курильские острова не относятся к территориям Японии и напоминается, что спорт призван объединять людей, а не быть поводом для «конфронтационных шуток».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе некоторых соревнований Олимпиады-2020 из-за прогнозируемой сильной жары в столице Японии, предложила провести их на Курильских островах.