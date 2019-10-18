Таллахасси, США, , 08:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не предупредил мэра города Дорал (штат Флорида, США) Хуана Карлоса Бермудеса о своем намерении там провести саммит «Большой семерки» (G7) летом 2020 года. Об этом глава города Дорал 18 октября рассказал в интервью газете The Washington Post.

«Я узнал об этом точно так же, как, я полагаю, и вы», — заявил Бермудес и пояснил, что он смотрел брифинг исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни и только из этой трансляции узнал о намерении Трампа провести саммит G7 2020 года в Дорале.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 октября Мик Малвэни на брифинге для журналистов сообщил, что саммит G7 2020 года пройдет с 10 по 12 июня на курорте Trump National Doral Miami, который принадлежит президенту Трампу и находится в городе Дорал.

Читайте также: В США обсуждают возможность приглашения России на саммит G7