Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Коррупция и беспокойство из-за отсутствия поддержки со стороны других стран стали причиной приостановки американской военной помощи Украине. Об этом говорится в письменном обращении исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни.

Малвэни таким образом уточнил свое прежнее высказывание, касавшееся приостановки помощи Киеву и компьютерного сервера, имеющего отношение к американской компании CrowdStrike. С ней сотрудничал Национальный комитет Демократической партии (НКПД) в ходе избирательной кампании в 2016 году.

По словам Малвэни, его слова были в очередной раз неверно истолкованы журналистами в пользу «охоты на ведьм» против президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Трамп и украинский президент Владимир Зеленский не заключали соглашений о каком-либо взаимном обмене, касающемся военной помощи Киеву и расследования, связанного с выборами.

«Никогда не было никакой связи между финансовыми средствами и украинцами, которым нужно было бы что-то сделать с сервером», — сказал Малвэни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малвэни заявил в ходе брифинга в Белом доме об «удержании денег» для Украины. При этом он также говорил о коррупции, связанной с сервером НКДП.

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