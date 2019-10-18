Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером», сообщает The Hill.

«Я просто хочу поблагодарить и поздравить, хотя, президент Эрдоган — мой друг, и у меня не было проблем, — сказал глава Белого дома. — Потому что, честно говоря, он чертовски хороший лидер, он сильный человек, и он поступил правильно».

Как сообщало ИА REGNUM, на переговорах делегаций под руководством президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса в Анкаре сторонам удалось добиться соглашения по вопросу приостановления турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии на 120 часов для того, чтобы боевики Отрядов народной обороны могли покинуть район формируемой зоны безопасности.

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