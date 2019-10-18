Брюссель, , 08:36 — REGNUM Лидеры Европейского союза (ЕС) приняли к сведению приостановку военной операции, начатой Турцией в Сирии, и призвали Анкару отказаться от нее и вывести свои войска, сообщает Le Figaro.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

«Европейский совет принимает к сведению заявление Соединенных Штатов и Турции о перерыве во всех военных операциях. Он вновь призывает Турцию прекратить свои военные действия и вывести свои силы», — говорится в заявлении, принятом лидерами ЕС в конце первого дня саммита в Брюсселе.

Евросоюз вновь заявил о своем «осуждении одностороннего военного вмешательства Турции, которое вызывает неприемлемые человеческие страдания, подрывает борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представляет серьезную угрозу безопасности».

Европейские лидеры также напомнили о своем решении «положить конец лицензиям на экспорт оружия в Турцию».

Напомним, ранее Турция согласилась приостановить наступление на северо-востоке Сирии и окончательно прекратить его, если курдские войска будут выведены в течение пяти дней. Согласно соглашению, объявленному вице-президентом США Майком Пенсом, курдские силы должны уйти на глубину 32 км.