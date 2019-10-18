Барселона, Испания, , 08:34 — REGNUM Сторонники независимости Каталонии на своих страницах в Twitter сообщили о появлении неонацистов на протестах в Барселоне.

Как утверждают участники протестов, они нападают на сторонников независимости Каталонии с дубинками и ножами. Также участники протеста выложили на своих аккаунтах видео, на кадрах которого бритоголовые крепкие люди тянут руку в фашистском приветствии.

При этом полиция разгоняет протестующих, не обращая внимания на неонацистов, утверждают сторонники независимости Каталонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каталонии возобновились акции протеста из-за того, что суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам девятерых каталонских лидеров, которые были организаторами референдума в 2017 году.

Изначально протестная акция носила мирный характер, однако со временем демонстранты начали поджигать стулья уличных кафе и бросать различные предметы в сотрудников полиции.

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