Барнаул, , 08:33 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин высказал неудовольствие тем обстоятельством, что подписанный российским президентом документ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» получил форму Указа. На своей странице в Facebook он высказал опасение, что без закона и необходимой научной программы работа в этом направлении окажется банальным «освоением средств» с практически нулевой эффективностью.

«Только недавно (10 октября) в Барнауле на очередном ИТ-форуме был блестящий доклад Светланы Беловой, которая показала, что под громкими лозунгами о «цифровизации» реализуется успешно только 4% проектов. А в выступлении Владимира Маслова и других докладчиков звучало только одно опасение: «освоение средств по цифровизации срывается». Как будто главное не научные разработки в области «интеллекта», а освоение средств.

Хотя я помню как ещё в 80-е годы в здравоохранении Алтая главным хирургом Николаем Герасименко и инженером Аркадием Сухановым создавалась экспертная система диагностики желудочных кровотечений. А «экспертные системы» это и есть раздел искусственного интеллекта. И раньше это была наука, а сегодня это «освоение средств». И главное получить подпись Владимира Путина и бюджетный дождь польется на авантюристов. Тем более, что примеров в современной России много», — отметил общественник Константин Емешин.

Напомним, 11 октября президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. О том, что внедрение решений на основе искусственного интеллекта может сильно изменить Россию, заявил накануне председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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