Эрбиль, Ирак, , 08:38 — REGNUM Руководство «Благотворительного фонда Барзани» объявило кампанию по сбору денег на помощь пострадавшим от турецкой агрессии на севере Сирии, об этом 18 октября сообщает BasNews.

Народ Курдистана Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава фонда Рава Хаджи призвал жителей Иракского Курдистана поддержать акцию и сделать пожертвования в пользу тех, кто продолжает страдать. Кампания продлится две недели.

Как передавало ИА REGNUM, военная операция Турции против сирийских курдов началась 9 октября. Цель Анкары — создание буферной зоны у своей границы с целью обеспечения национальной безопасности.

Позже Турция согласилась приостановить наступление на северо-востоке Сирии и окончательно прекратить его, если курдские войска будут выведены в течение пяти дней.

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