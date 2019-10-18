Киев, , 08:33 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский может стать фигурантом ещё нескольких уголовных дел, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 17 октября в эфире телеканала «1+1».

"Только на этой неделе было зарегистрировано Генпрокуратурой как минимум три уголовных производства, где может фигурировать также этот бывший народный депутат», — рассказал он.

Рябошапка добавил, что у следственных органов, в частности у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), есть достаточно материалов, в которых также фигурирует Пашинский.

Напомним, 7 октября экс-депутат Верховной рады был арестован на два месяца без права внесения залога. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Химикусу в конце 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все жители Украины считают Пашинского бандитом и поддерживают его посадку.

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