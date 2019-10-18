Москва, , 08:17 — REGNUM Москва надеется получить от Анкары информацию о соглашении Соединенных Штатов и Турции о приостановке военной операции в Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«От Турции рассчитываем получить информацию», — цитирует РИА Новости Пескова.

Как сообщало ИА REGNUM, на переговорах делегаций под руководством президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса в Анкаре сторонам удалось добиться соглашения по вопросу приостановления турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии на 120 часов для того, чтобы боевики Отрядов народной обороны могли покинуть район формируемой зоны безопасности.

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